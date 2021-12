Órgãos do Governo do Estado se destacam no índice de avaliação da Transparência do TCE/SE

No total, a instituição avaliou 56 portais de transparência, entre órgãos do estado, do município, além dos órgãos e poderes autônomos. Destes, 42 órgãos fiscalizados eram do Governo do Estado, sendo 30 deles considerados com nível ‘elevado’, de transparência, ou seja, com nota acima de 9,0.

Os órgãos vinculados ao Governo do Estado obtiveram destaque na avaliação dos índices de transparência, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) e divulgada na última sexta-feira, 17.