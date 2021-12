PC e PM prendem homem suspeito de receptação e apreendem 96 equipamentos em Itabaiana

policiais civis da Divisão de Crimes Patrimoniais de Itabaiana, com o apoio do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) e do 3º Batalhão da Polícia Militar, prenderam em flagrante Marcos Aurélio do Nascimento pelo crime de receptação dolosa, no município de Itabaiana.

As informações passadas pelo delegado Rafael Kaufer são de que foi possível identificar a partir das investigações, Marcos como possível receptador de equipamentos eletrônicos na região. Ao localizar a residência onde eram mantidos os materiais subtraídos, a Polícia Civil realizou a abordagem ao suspeito, que não dificultou a entrada dos policiais.

Os aparelhos foram encontrados no interior da casa, escondidos atrás de uma parede falsa. Entre os objetos apreendidos estavam: 23 caixas de som, 14 impressoras, 16 CPUs, sete monitores, três notebooks e dez roteadores.

Segundo o delegado Antônio Gledson, todos os objetos são de origem ilícita e serão restituídos aos seus proprietários assim que eles forem identificados.

As autoridades policiais destacam que as informações repassadas pela população por meio do Disque-Denúncia são fundamentais para elucidação de crimes similares a este. A ligação pode ser feita pelo número 181.

Informações e foto SSP