Polícia Civil divulga a imagem de autor de homicídio do ex-sogro no bairro América

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou, nesta terça-feira (21), a imagem do autor do crime que vitimou Givaldo Silva de Souza, 40. O homicídio foi praticado pelo ex-genro da vítima, identificado como Gladsson Fabrício Lima Gomes, 19. O crime ocorreu no último domingo (19), no bairro América.

De acordo com o delegado André Baronto, a vítima foi morta pelo ex-genro após um desentendimento. “O autor do crime revoltado com o término do relacionamento com a filha da vítima já teria ido pela manhã ameaçar e jogar pedras no veículo do ex-sogro. Pela tarde, começou uma discussão com a vítima e fez vários disparos”, detalhou.

A Polícia Civil pede que informações que possam chegar à localização de Gladsson Fabrício Lima Gomes sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP