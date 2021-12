Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Aracaju presta primeiro atendimento presencial

A Procuradoria da Mulher realizou seu primeiro atendimento presencial neste mês de dezembro. O acolhimento aconteceu na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) que possui um lugar seguro, acolhedor e confortável destinado especialmente para atender não só às vítimas de violência doméstica, como qualquer outro tipo de atendimento que as mulheres de Aracaju sintam necessidade.

De acordo com a vereadora Emília Corrêa (Patriota), procuradora da mulher da CMA, existe uma equipe multidisciplinar que foi destinada para dar suporte às mulheres que procuram a Câmara. “Quando recebemos a demanda a gente analisa qual encaminhamento iremos dar. Temos disponíveis na Procuradoria da Mulher advogados, assistentes sociais, psicólogos. Vale ressaltar também que não funcionamos somente em questões relacionadas à violência contra a mulher, inclusive em questões de saúde. Mas, há uma necessidade que passe cada caso para a equipe que foi designada pela CMA”, disse Emília.

Para receber atendimento, mulheres residentes no município de Aracaju precisam apenas comparecer a Câmara Municipal e procurar o setor responsável pelo acolhimento. “Recebemos mulheres com variadas demandas aqui na Procuradoria. De violência doméstica a qualquer outra necessidade. Nossa maior missão é orientar e mostrar caminhos que existem na nossa rede de assistência, a exemplo do CRAS. Para o atendimento aqui, basta que a mulher procure qualquer um de nós da Procuradoria que iremos conduzir para o setor que a demanda necessite”, explicou Eliane Maria de Jesus, responsável pelo setor de Serviço Social da CMA.

Procuradoria da Mulher

É um órgão institucional com o objetivo de zelar pela participação mais efetiva das deputadas nos órgãos e nas atividades da Câmara, além de receber denúncias de discriminação e violência contra a mulher e cooperar com organismos nacionais e internacionais na promoção dos direitos da mulher.

Na CMA, a Procuradoria da Mulher é composta pelas vereadoras Emília Corrêa (procuradora) e sub-procuradoras, Sheyla Galba (Cidadania), Linda Brasil (Psol) e Professora Ângela (PT).

Agência Câmara