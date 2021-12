Projeto de João Marcelo que institui campanha de incentivo à doação de cabelos voltada à oncologia é aprovado

Foi aprovado, nesta terça-feira (21), na Assembleia Legislativa de Sergipe – Alese, o Projeto de Lei de autoria do deputado João Marcelo que institui a “Campanha de Conscientização e Incentivo à Doação de Cabelos”, destinados à confecção de perucas para pessoas com alopecia (perda de cabelo) em decorrência de tratamento de câncer.

De acordo com a propositura, a campanha deverá ser realizada, anualmente, nos meses de outubro e novembro. “O objetivo do nosso PL é sensibilizar e estimular potenciais doadores de cabelos, mediante a realização de mutirões e disponibilização de postos de coleta, como também dar visibilidade ao trabalho realizado pelas instituições que confeccionam perucas destinadas a pessoas com alopecia decorrente de tratamento oncológico”, detalha João Marcelo.

Os cabelos arrecadados devem ser destinados à confecção gratuita de perucas para pessoas em condições de vulnerabilidade social, sendo proibida qualquer utilização comercial ou distribuição onerosa. O projeto prevê ainda a possibilidade do Poder Executivo pode instituir um Selo que identifique as pessoas jurídicas participantes da Campanha, a exemplo de salões de beleza, centros estéticos e lojas de cosméticos.

“Fico feliz de ter mais um projeto aprovado na Alese. Ele traz em sua essência esta responsabilidade social, principalmente por estar relacionado a um público que carece de atenção pelo poder público, que são os pacientes com câncer. Vamos aguardar que a sanção por parte do governador do Estado e seguiremos acompanhando e cobrando que esta campanha seja efetivada. O nosso mandato segue atuando para garantir mais qualidade de vida para nossa gente”, destacou o parlamentar.

