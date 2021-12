Shopping Jardins apresenta ofertas e itens especiais para a volta às aulas e o escritório

Campanha ‘#VemNiMim2022’ segue até 20 de janeiro nas lojas físicas e online do centro de compras em Aracaju (SE)

Com o final do ano chega também o momento de planejar o início de mais um ciclo. É neste período em que crianças, adolescentes e jovens organizam o material escolar e os adultos preparam-se para mais um ano produtivo.

Visando atender às demandas de pais, estudantes e profissionais de diferentes áreas, o Shopping Jardins realiza a campanha ‘#VemNiMim2022’ até o dia 20 de janeiro e apresenta uma seleção de itens essenciais para a retomada dos estudos e o dia a dia no trabalho.

Nas lojas físicas e online, o consumidor encontra livros, material didático, artigos de papelaria, mochilas, roupas, calçados e acessórios, impressoras, suprimentos de informática e itens para o home office, a bancada de estudo e o escritório. Tudo em um só lugar e com a comodidade de poder pedir o que precisa do conforto de casa, acessando a plataforma Shopping Jardins Online. A entrega é super-rápida e o frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$100.

Agenda 2022 por R$19,99 na Lojas Americanas, caderno Transformers por R$9,98 na Le Biscuit, notebook Login por R$1.599,00 à vista, mochila Bibi por R$169,90, tênis infantil Cambalhota por R$129,90, mochila ‘Sol vai’ Imaginarium por R$349,90, tênis branco Adidas por R$220 na Centauro, lancheira Puket por R$179,90 e tênis Under Armour por R$199,99 na World Tennis são algumas sugestões do diversificado mix das lojas físicas do Shopping Jardins.

No site shoppingjardinsonline.com.br e aplicativo Shopping Jardins Online (Android ou iOS), há ofertas exclusivas e uma seleção de artigos essenciais para a vida escolar e profissional. Calculadora Cássio de R$52,40 por R$38,75, mochilete Ever After High de R$84,90 por R$59,90, estojo Sestine por R$9,90, mochila Hello Kitty de R$99,99 por R$79,99, calça jeans Hering por R$159,99, pen drive 16GB Sandisk por R$49,95, livro-caixinha Dedução e Lógica Turma da Mônica por R$37 são algumas opções.

O Shopping Jardins Online atende a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. E os produtos são entregues em até um dia útil.

Fonte assessoria

Foto: Divulgação