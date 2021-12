Senar Sergipe apresentou aumento de público capacitado

O público atendido pelo Senar em 2021 teve um crescimento de 285%, em relação ao ano passado e a expectativa é de crescimento de mais 68%, para 2022. Esses foram os dados positivos apresentados durante o primeiro Agro Encontro, realizado pelo Sistema Faese/Senar, no último sábado (18), no FJ Ringo Multieventos, no município de Lagarto.

Os dados foram apresentados pelo engenheiro agrônomo e gerente técnico Saymo Fontes, que também ressaltou as novidades de 2022, como o programa Senar 4.0 e o curso inédito de Zootecnia, com polo em Itaporanga D’Ajuda, as inscrições estão abertas e seguem até o dia 24 de janeiro, junto com os demais cursos de Fruticultura e Agronegócio. “O ano de 2021 foi marcado pela retomada de atividades que estavam suspensas devido a pandemia, assim preparamos o ano de 2022, com ainda mais ações e o aumento de 4 mil para mais de 7 mil pessoas alcançadas, com projetos ainda maiores”, ressaltou o gerente técnico.

O Agro Encontro reuniu estudantes do Senar Jovem e cursos técnicos, instrutores, técnicos de campo, supervisores, colaboradores e parceiros, que fazem acontecer as ações em prol da transformação do campo em Sergipe. Na oportunidade, homenagens foram feitas aos profissionais pioneiros que capacitam e assistem ao homem do campo, além das supervisoras da Assistência Técnica e Gerencial, que representaram uma equipe responsável pelos avanços nos resultados e aumento de produção seja na bovinocultura, fruticultura e também na ovinocaprinocultura.

Parcerias e novidades para 2022

Parceiros também foram homenageados. Este ano, o Senar manteve firmada uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), com a turma do Senar Jovem, além do Sesc, nos cursos de Formação Profissional Rural. O superintendente executivo da Seduc, José Ricardo de Santana recebeu a homenagem e garantiu continuidade nos projetos. “O Senar trouxe para a Seduc, uma perspectiva mais profissionalizante no novo ensino médio e com o novo programa Senar 4.0 apresentado, vemos possibilidade de ampliação do número de cursos, municípios e linhas de atuação motivando a criação de startups, 2022 deverá ser ainda mais intenso”, conclui.

Sindicatos, associações e prefeituras, também fazem parte da rede de parceiros, o que garante o acesso aos produtores. O presidente do Sistema Faese/Senar, Ivan Sobral, ressaltou a revolução do Senar na educação profissional, com os programas Senar Jovem e os cursos técnicos em Agronegócio e Fruticultura distribuídos em oito municípios levando oportunidade para os jovens agregar conhecimento e melhorar resultados aos pequenos empreendimentos da família. “Ao completar o 30º aniversário do Senar contabilizamos mais de 5 mil pessoas atendidas gratuitamente, com um portfólio e leque de ações que abrangem mais de 300 ocupações no campo.”, concluiu.

O Senar Jovem tem apresentado grandes resultados, com alunos que alcançaram inserção no mercado de trabalho após a conclusão dessa qualificação profissional, motivo que leva a aumentar o portifólio as cadeias de Pecuária de leite, Pecuária de corte, Administração Rural e Equideocultura, novas turmas serão iniciadas para produção de grãos, máquinas agrícolas, fruticultura e aquicultura, alcançando assim 15 municípios e cerca de 350 alunos.

Oficina Interativa

O Agro Encontro foi marcado ainda pela Oficina Interativa do professor Ulysses Ervilha, especialista no Horsemanship, envolveu os alunos de forma participativa e os fez perceber a relevância da liderança e da linguagem não verbal no convívio em grupo, utilizando como exemplo os amigos cavalos. “A linguagem não verbal é sempre deixada de lado e eu uso os cavalos como plataforma, justamente porque eles não têm a verbalização, eles nos ajudam a resgatar essa linguagem”. Em uma de suas falas, durante a apresentação ele deixou o público envolvido com questões como: “Nossa vida, não é uma questão do que fazemos, mas como fazemos”, refletiu.

Foto assessoria

Por Sâmara Fagundes