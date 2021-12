Aracaju é destaque na imprensa nacional com melhores praias para banho e Natal Iluminado

Levantamento realizado pelo jornal Folha de S.Paulo na edição digital desta terça-feira, 21, destaca Aracaju como a capital com as melhores praias para banho no Nordeste. Segundo a publicação, “em comparação com 2019 houve melhoria na qualidade para banho, as taxas de praias consideradas boas para banho subiram de 33% para 38%” e o litoral aracajuano teve o melhor resultado na região Nordeste. “Entre as capitais, Aracaju é a que mais tem praias boas em todo o litoral do país. Das 10 praias aracajuanas, 6 são boas e não estiveram impróprias em nenhum momento do ano”, aponta a reportagem.

Fazendo o acompanhamento de uma excursão da Grou Turismo, a guia Natália dos Santos Nascimento afirmou que “já tinha conhecimento da matéria” e que no dia a dia de suas atividades os turistas elogiam as praias de Aracaju.

“O que a Folha escreveu eu percebo na prática com os turistas que chegam em nossa cidade, eles elogiam muito, dizem que temos praias diferentes das outras, ficam impressionados. Dizem que em outros locais a água é muito gelada e aqui a água é morninha, o chão é plano, oferecendo segurança para dar banho na criançada, e que a praia é limpa e organizada. Fico feliz com essa percepção deles porque isso se reverte em propaganda para que mais turistas venham para nossa cidade”, disse a profissional.

Além desse reconhecimento reportado pela Folha de S.Paulo e pela profissional do turismo, “o turista que visitar Aracaju vai desfrutar ainda de vários outros atrativos em seus 21 Km de praias”, afirma o secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo, Jorge Fraga.

“Temos uma extensa faixa de areia, um diferencial entre outras praias espalhadas pelo país, onde é possível praticar modalidades esportivas como o futebol, frescobol, beach tênis, futevôlei e exercícios fitness. E saindo do mar e da areia, nosso visitante vai encontrar na Orla mais bonita do país vários equipamentos turísticos, bares e restaurantes qualificados para degustar o melhor da nossa gastronomia”, acrescenta o gestor.

Satisfeito com a repercussão de Aracaju no cenário nacional, Jorge Fraga relembra nota exibida no sábado (17), no Jornal Hoje, da Rede Globo, destacando as luzes e o cortejo do Natal Iluminado em Aracaju. “Além da iluminação, turistas e moradores de Aracaju podem curtir um desfile natalino cheio de cores e animação”, mostrou o telejornal.

“Estou extremamente feliz com os depoimentos de turistas com quem tenho conversado e com toda a repercussão positiva de nossa cidade em importantes órgãos da imprensa nacional. É o reconhecimento da qualidade da nossa cidade e do trabalho que a gestão faz para tornar Aracaju um destino cada vez mais observado. Vamos intensificar os trabalhos para termos um 2022 bastante promissor para o turismo”, promete Jorge Fraga.

