Na próxima quinta-feira, 23, o Batalhão da Restauração fará uma grande festa de Natal para os moradores do conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão, denominada “Natal do Batalhão”, onde serão distribuídos presentes e brinquedos, além de muita diversão com pula-pula, doces, lanches e muitas brincadeiras.

Venha participar e conferir.

Com informações do Batalhão da Restauração

