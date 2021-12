Governador Belivaldo Chagas anuncia a convocação de 455 aprovados no concurso da polícia militar e 55 para o CBM/SE

O governador Belivaldo Chagas (PSD) durante entrevista à Aperipê, no o Papo Reto, nesta quarta-feira (22) anunciou a convocação de mais 455 aprovados no concurso público para a polícia militar e de mais 55 do Corpo de Bombeiros.

O governador comemorou a convocação dos aprovados e aproveitou para afirmar que “muitas coisas boas irão acontecer em 2022 e vamos anunciar muitas novidades e investimentos”, afirmou Belivaldo.

Belivaldo informou ainda sobre a realização de concurso público para Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) e para Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe ( Emdagro), em 2022.

Segundo o governador, serão 55 vagas para compor o quadro de servidores da Emdagro, que se encontra atualmente defasado. “Há necessidade por conta de muita gente que foi para aposentadoria. Ao tempo que já me antecipo e anuncio que vamos ter também concurso para Adema”, disse Belivaldo.

Ainda de acordo o governador, os detalhes serão traçados nas primeiras semanas de janeiro de 2022.