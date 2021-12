Coronel Paiva é exonerado do cargo de chefe do Estado Maior da polícia militar de Sergipe

Na manhã desta quarta-feira (22), o deputado Capitão Samuel fez uma publicação em seu twitter, informando que “as mudanças na PMSE refletem a influencia política permitida pelo Comandante Geral da Corporação. Um dos mais preparados Coronéis é exonerado quando estava em viagem de descanso, total falta de respeito ao honrado oficial”.

A postagem diz respeito a exoneração do Coronel Paulo César Gois Paiva, do Cargo de Chefe do Estado Maior da PMSE e por consequência do Subcomando da corporação, conforme publicação no diário oficial do Estado de Sergipe realizada no dia de ontem (21).

No lugar do Coronel Paiva assume o Coronel Eliziel Alver Rodrigues.

Do blog Espaço Militar