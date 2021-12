Lipe Ribeiro está em São Paulo para a festa do pijama de Virgínia Fonseca e reencontrou Viih Tube, com quem ficou no Farofa da Gkay. A ex-BBB, que elegeu um look com cinta liga para a ocasião, dançou para o influencer que comentou: “Essas novinhas. Eu mereço! Que coisa mais ridícula”. Ao chegarem à festa os dois se beijaram para os fotógrafos. Os dois também trocaram mais carícias ao longo da noite.

REDAÇÃO QUEM