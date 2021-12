Deputado desaprova decreto de vacinação obrigatória em Aracaju

Na última terça-feira, 21, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, assinou um decreto que torna obrigatório a vacinação contra a COVID-19 para os servidores públicos municipais. Caso o servidor contrarie a medida e opte por não ser imunizado sem justificativa, deverá ser afastado do trabalho e ter os dias descontados do seu salário.

Desapontado com a notícia, o deputado estadual por Sergipe, Rodrigo Valadares, que já declarou ser contra a obrigatoriedade da vacinação, afirmou que tomará as medidas cabíveis para que o decreto seja suspenso. “Iremos tomar todas as medidas possíveis para impedir a aberração do Decreto da Prefeitura de Aracaju que obriga os servidores a se vacinarem”, disse.

O parlamentar fez questão de esclarecer ainda que é a favor da vacina e que seu repúdio é somente à obrigatoriedade. “A favor da vacina, mas contra a obrigatoriedade. Sem mais. Defendo a vida, a liberdade e o respeito às garantias constitucionais”, pontuou.

Na última semana, Rodrigo chegou a promover uma palestra na Assembleia Legislativa de Sergipe, direcionada pelo coordenador nacional da Marcha da Família Cristã pela Liberdade, Lúcio Flávio, onde explicou os embasamentos dos direitos e defesa da saúde, pautando-se na lei e na ciência, que vão de encontro a medida, com a participação do advogado João Alberto e o procurador Dr. José Paulo Leão, que falaram sobre a ilegalidade da ação, a médica Akemi Shiba e duas mulheres que contaram as suas experiências após imunização, Arlene Graff e Cícera Santos.

Por Luísa Passos