Deputados estaduais de Sergipe recebem Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar

Por iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo (MDB), na manhã desta quarta-feira, 22, deputados estaduais foram outorgados com a Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar. Em Sessão Especial, 12 parlamentares foram condecorados, entre eles, Maisa Mitidieri (PSD), Dr. Samuel (Cidadania), Adailton Martins (PSD), Gracinha Garcez (PSD), Ibrain Monteiro (PSC), Iran Barbosa (PT), Janier Mota (PL), Kitty Lima (Cidadania), Rodrigo Valadares (PTB), Talysson de Valmir (PL), Zezinho Sobral (Podemos) e a ex-deputada Diná Almeida. O plenário foi preenchido por familiares, amigos, assessores e imprensa

A propositura é de autoria do presidente da Alese, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), aprovada pelo Conselho da Ordem do Mérito Parlamentar do Poder Legislativo, atendendo os termos do disposto no art. 5° do Decreto Legislativo nº 02/1987, de 30 de junho de 1987, com redação dada pelo Decreto nº 03/2009, de 17 de junho de 2009.

O deputado estadual Adailton Martins (PSD), um dos homenageados, agradeceu a honraria e disse que se sente lisonjeado por ser agraciado com a medalha. “Essa homenagem representa a certeza que nesses três anos de mandato contribuí com o desenvolvimento de Sergipe. Na tribuna, defendi o povo! Meu mandato foi pautado pela luta de proporcionar mais qualidade de vida dos sergipanos. Estou aqui para fazer o melhor pela população e por nosso Estado”, enfatizou o deputado.

Em seu discurso, o deputado Rodrigo Valadares, observou que a homenagem é a maior honraria do Poder Legislativo e com muito orgulho recebe a medalha. “Essa medalha é a certeza que nosso trabalho de lutar pela população, de lutar pelo correto, de lutar pela família e por tudo aquilo que nós acreditamos nos outorgou essa medalha. Então, recebo com muita felicidade e, primeiramente agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui nessa casa e ser usado por Ele para fazer esse trabalho. Portanto, recebo essa medalha com muito orgulho e com gratidão no coração”, ressaltou Rodrigo Valadares.

Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) afirmou que a honraria é importante e está feliz por ficar na história do Poder Legislativo. “Estou lisonjeado com essa honraria da Alese aumentando cada vez mais a nossa responsabilidade de continuar contribuindo para o progresso do povo sergipano. Durante esses 3 anos de mandato foram 100 Projetos de Lei apresentado, no qual, já tem uns 30 projetos aprovados e sancionados pelo Governo do Estado. Estou muito feliz e quero agradecer ao grão-mestre da medalha, deputado Luciano Bispo, e aprovação também dos demais colegas dessa Casa que, por unanimidade, aprovaram essa honraria para minha vida. Agradeço a Deus por esse momento tão especial”, salientou.

Medalha

A Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar é concedida a pessoas físicas ou jurídicas que contribuem para o engrandecimento do Estado de Sergipe e do Poder Legislativo ou Mérito Excepcional, aprovada pelo Conselho da “Ordem do Mérito Parlamentar”, composto por deputados, membros da Mesa Diretora, líderes da bancada dos partidos que tenham representantes na Assembleia Legislativa e pelo último ex-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira