DHPP prende homem investigado por matar o ex-sogro no bairro América, em Aracaju

Na manhã desta quarta-feira (22), policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram o mandado de prisão preventiva contra Gladsson Fabrício Lima Gomes (19), investigado pela morte do ex-sogro Givaldo Silva de Souza (40). O crime ocorreu no último domingo (19), no bairro América, na Zona Oeste de Aracaju.

Posteriormente à prática do crime, o Departamento iniciou as investigações e colheu informações, que apontavam Gladston como autor do homicídio. A partir daí, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, e foi prontamente atendida pela Justiça.

Após receber denúncias de possíveis locais onde o foragido estaria escondido, o DHPP, com o apoio da Divisão de Inteligência de Planejamento Policial (Dipol), verificou cada um deles. Diante do cerco, Gladston Fabrício Lima Gomes se apresentou ao Departamento, na companhia de um advogado, na manhã de hoje.

O suspeito permaneceu em silêncio durante o interrogatório, acompanhado de seu advogado. Ele será encaminhado para a audiência de custódia e o inquérito policial terá sua continuidade, até ser finalizado no prazo legal.

Informações e foto SSP