Em nota, Estre Ambiental diz que aguarda pagamento de aproximadamente 17 milhões

A Estre Ambiental emitiu uma nota na tarde desta terça-feira (21) para informar sobre uma divida da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, de aproximadamente 17 milhões.

Na nota, a Estre informa que manteve reunião com representantes da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro, para tratar da dívida de aproximadamente 17 milhões.

A Estre diz que “a empresa lamenta a ausência do prefeito Padre Inaldo para debater um assunto tão prioritário, que é a possibilidade de interrupção do serviço de destinação e acúmulo de resíduos às vésperas do Natal, já que a proposta do município foi muito inferior do que é necessário para a manutenção dos serviços”.

Por fim, a Estre informa que se mantém à disposição e no aguardo da retomada das tratativas.