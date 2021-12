Energisa realiza a doação de equipamentos para o Nestor Piva

Incêndio atingiu a ala de Covid-19 do hospital em maio deste ano

Na manhã desta terça-feira, 21, aconteceu a entrega das obras de revitalização do Hospital Zona Norte Nestor Piva. A Energisa Sergipe está participando da reestruturação do hospital com a doação de ar-condicionado, lâmpadas e equipamentos médicos hospitalares.

Em maio deste ano, um incêndio atingiu a ala de Covid-19 no Hospital Nestor. Piva. Para a reestruturação da ala, a Energisa realizou a doação de equipamentos médicos hospitalares (respirador Covid-19, aparelho de eletrocardiograma e válvulas de oxigênio), quatro desktop, duas impressoras, móveis, seis aparelhos de ar-condicionado e 22 luminárias com lâmpadas instaladas na entrada do Hospital.

“Desde que aconteceu o incêndio, nos sensibilizamos e entramos em contato com a Prefeitura para ajudar, ainda mais pela sensibilidade do momento, uma vez que o lamentável incidente aconteceu na ala covid. Então, fizemos a doação de equipamentos hospitalares e também de escritório, além de ar-condicionados para que o local pudesse se restabelecer o mais rápido possível, atendendo a população”, afirmou o presidente da Energisa em Sergipe, Roberto Currais.

O prefeito Edvaldo Nogueira agradeceu a Energisa pela doação dos equipamentos hospitalares e de escritório. “Ninguém mais se lembrava do Nestor Piva, mas os gestores da Energisa não só lembraram como nos ajudaram com a doação de R$ 150 mil. Eu sempre digo que, sozinho, ninguém faz nada. É através de parcerias, da somação de esforços, que os gestores públicos conseguem fazer mais e melhor pela população. E o gesto da Energisa, que tem sido uma grande parceira da Prefeitura, em diversas ações, expressou bem isso”, reforçou.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas