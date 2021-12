FM Jornal conquista 1º lugar no Prêmio Setransp de Jornalismo

Barroso Guimarães venceu na categoria rádio, com a reportagem: Os desafios da mobilidade urbana sustentável.

A FM Jornal conquistou o primeiro lugar na categoria rádio, no Prêmio Setransp de Jornalismo. A premiação aconteceu de forma remota, no auditório da Faculdade Fanese, nesta terça-feira, dia 21 de dezembro.

O jornalista Barroso Guimarães foi premiado com a reportagem: Os desafios da mobilidade urbana sustentável. A matéria mostrou que um dos desafios na mobilidade urbana é a implantação dos corredores de ônibus em Aracaju.

? Nós ouvimos a população e especialistas em transporte público para saber o que deve ser feito para melhorar a mobilidade urbana e o impacto na vida das pessoas?, disse Barroso, que o apoio da direção da FM Jornal e do apresentador do Programa Sergipe 360 Graus foram de fundamental importância para vencer o Prêmio Setransp de Jornalismo.

O Prêmio Setransp de Jornalismo é uma realização do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju ? Setransp. Foi idealizado para reconhecer a importância dos meios de comunicação e, sobretudo, dos jornalistas que participam do processo de democratização e de disseminação de informações relevantes para o setor de transporte

