Governador anuncia mais investimentos para a recuperação de rodovias do Pró-Rodovias II

Segunda etapa do programa vai contemplar diversas outras rodovias sergipanas, totalizando, ao final da primeira e segunda etapa juntas, cerca 800 quilômetros de vias recuperadas no estado de Sergipe

O governador Belivaldo Chagas anunciou nesta quarta-feira (22), durante o Papo Reto, a segunda fase do programa Pró-Rodovias, criado em 2020 com o objetivo de promover a recuperação da malha viária em Sergipe, dentro do Avança Sergipe.

Nesta segunda etapa, de acordo com o governador, serão recuperadas, dentre outras, a SE-368, entre os municípios de Santa Luzia do Itanhi e Indiaroba, além da SE-100, de Indiaroba até a divisa com o estado da Bahia, no Sul do estado. “Nós recebemos muitos turistas da Bahia e vice-versa, pela Linha Verde. Portanto, vamos fazer o recapeamento e essa área toda será contemplada”, anunciou.

Também serão contempladas, neste momento, a SE-160, que liga o município de Boquim ao povoado Colônia Treze, em Lagarto, no Centro Sul do estado; a SE-200, que liga os municípios de Porto da Folha e Gararu, no Sertão sergipano; a SE-295, entre Cristinápolis e Tomar do Geru; a SE-204, entre o Povoado Tatu e o município de Pacatuba; além da SE-160, entre Riachuelo e Divina Pastora e, por fim, a SE-285, entre Itabaianinha e Arauá.

“Está anunciado, portanto, o Pró-Rodovias II, com recursos de contrato que iremos assinar nesta tarde com a Caixa Econômica e com o BRB. Assim que formos concluindo as licitações, iremos dar as ordens de serviço ao longo dos próximos meses”, afirmou o governador.

No Papo Reto, o governador aproveitou para ressaltar as rodovias já contempladas na primeira fase do programa, e falou sobre a importância deste projeto para o estado de Sergipe.

“Vamos concluir o Governo com cerca de 850 quilômetros de rodovias asfaltadas, é um grande feito, já que nossa malha viária, como um todo, possui 2.150 quilômetros. Isso significa que vamos recuperar cerca de 40% da nossa malha viária e isso me orgulha, pois é fruto de muito trabalho e um trabalho conjunto”, complementou.

Pró-Rodovias

Criado em março de 2020, o Pró-Rodovias contemplou, na primeira etapa, cerca de 500 quilômetros de rodovias recuperadas, com investimentos de cerca de R$ 300 milhões.

Diversas rodovias já estão concluídas, como por exemplo a SE-05, conhecida como Rodovia João Bebe Água, entre os municípios de São Cristóvão e Aracaju; e a se-470, que liga Estância a Praia do Abaís, dentre diversas outras.

Mais 21 rodovias estão em fase de execução de obras, com a maioria delas já em fase de finalização, localizadas nas regiões do Agreste, Sertão, Leste sergipano e do Baixo São Francisco.

