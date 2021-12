Homem é atropelado e motorista abandona o veículo na Orla de Atalaia, em Aracaju

Um homem foi atropelado por um carro de passeio na madrugada desta quarta-feira (22), na Orla de Atalaia, em Aracaju.

As informações passadas pela Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), são de que a vitima é um homem em situação de rua, e o motorista abandonou o automóvel no local.

Com o impacto, a vítima chegou a ficar presa embaixo do veículo e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos graves e levado para uma unidade hospitalar. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Informações e foto CPTran