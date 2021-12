PMA divulga cronograma vacinação contra covid no fim de ano

Em decorrência do decreto municipal n° 6.635, que declarou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas de Natal e Ano Novo, respectivamente, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju reprogramou os dias de aplicação dos imunizantes contra a covid-19 na capital.

“Os pontos não funcionarão nos dias 24 e 31 de dezembro, em cumprimento ao decreto publicado no início desta semana. Sendo assim, os pontos param no dia 23 e voltam apenas no dia 27, em decorrência do Natal, e param no dia 31, retornando dia 3 de janeiro, em decorrência do ano novo”, reforçou a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Durante os dias de aplicação, as vacinas serão administradas nas unidades básicas de Saúde (UBSs) Francisco Fonseca, Onésimo Pinto Marx de Carvalho e Augusto Franco, das 8h às 18h; nas demais UBSs, das 8h às 16h; e no drive-thru do Parque da Sementeira, das 8h às 13h.

Escolas e carro da vacina

Durante as férias escolares, os pontos nas escolas também ficarão desativados, e devem voltar às atividades em janeiro, com data ainda a ser definida. Já o carro da vacina funcionará de 27 a 30 de dezembro e voltará a funcionar a partir do dia 3 de janeiro.

Programação do carro da vacina

27/12, segunda-feira – Dom Luciano (ao lado da igreja Sagrada Família)

28/12, terça-feira – Atalaia (Rua Arício Guimarães Fortes, lateral do Terminal)

29/12, quarta-feira – Bugio (Praça do final de Linha)

30/12, quinta-feira – Siqueira Campos (Rua Florianópolis, lateral do Sesc)

03/01, segunda-feira – Centro (Praça General Valadão)

04/01, terça-feira – Novo Paraíso (Praça do Conj. Tiradentes)

05/01, quarta-feira – São Conrado (Rua Mário Rosa Lima, lateral do Gbarbosa, Conj Orlando Dantas)

06/01, quinta-feira – Jabotina (Praça da Paróquia Santa Lúcia)

07/01, sexta-feira – Aeroporto (Praça ao lado da Paróquia Santa Tereza D’Ávila)

