Prefeitura de Itabaiana entrega mais de 600 cestas para famílias

O Governo de Itabaiana, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, realizou na última terça-feira (21) a entrega de mais de 600 cestas básicas nos povoados Rio das Pedras e Agrovila. Também houve entrega para famílias dos povoados Piçarreira, Lagoa do Forno, Gandu e São José.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, a entrega de cestas básicas ocorre continuamente durante o ano e tem como objetivo atender às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Para a secretária Osanir Costa, a entrega de cestas básicas é uma ação importante e atende famílias de baixa renda de diversas localidades do município, “é um trabalho que fazemos durante todo o ano. E no fim de ano, sabemos da importância de ajudar essas famílias. Além destes povoados, ainda neste ano, entregaremos centenas de cestas básicas para as famílias da cidade cadastradas no Cras I e Cras II”, informou Osanir.

As cestas são compostas por feijão, arroz, macarrão, leite, farinha e outros mantimentos necessários para a alimentação adequada das famílias.

