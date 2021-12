Prêmio Setransp homenageia segurança pública por redução de roubos a ônibus

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) foi homenageada no Prêmio Setransp de Jornalismo pelas ações desenvolvidas pelas polícias Civil e Militar no combate aos roubos no transporte coletivo da Grande Aracaju. Em cinco anos, conforme dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), houve uma redução de 95% na incidência de investidas criminosas nos ônibus que circulam pela capital e pelas cidades de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros.

O coronel Marcony Cabral, comandante da Polícia Militar, ressaltou que o transporte coletivo é o meio mais democrático de circulação de pessoas pela cidade e que merecia a atenção necessária para a garantia da segurança pública da população. “Vivíamos um cenário extremamente difícil em meados de 2016 onde essa modalidade começou a aumentar bastante em números completamente difíceis para toda a população”, relembrou.

“Então o trabalho integrado das forças de segurança, a identificação de pessoas que estavam cometendo esse delitos e participação efetiva do Setransp – na melhoria das câmeras de segurança e rápido fornecimento das imagens das câmeras de segurança dos veículos – nos ajudou a termos um cenário completamente diferente. Não se combate uma modalidade como essa sem termos várias frentes”, acrescentou o comandante.

A delegada-interina Rosana Freitas também atribuiu o marco positivo da redução dos roubos no transporte coletivo à integração das forças da segurança pública e ao compromisso firmado pelo Setransp com a SSP. “Os resultados positivos decorrem de uma atuação em conjunto das forças de segurança pública e de um trabalho que vem sendo realizado tanto pelas unidades especializadas, como pelas delegacias metropolitanas”, destacou.

“É um trabalho que vem sendo direcionado ao combate da criminalidade de uma forma conjunta abordando não apenas os crimes patrimoniais mas todos os outros crimes correlatos”, concluiu a delegada-interina enfatizando que o combate aos crimes de roubos passam pelo enfrentamento de outras ações criminosas como o tráfico de drogas e os homicídios, que também vem apresentando reduções em todo o estado de Sergipe.

Na premiação também estiveram presentes o coordenador de estatística e análise criminal da SSP, Sidney Teles, e o coordenador de comunicação da SSP, Lucas Rosário. O Prêmio Setransp de Jornalismo, que ocorreu nessa terça-feira (21), de forma remota, avaliou e premiou reportagens em diversas categorias sobre a essencialidade do transporte coletivo e os desafios diante da pandemia da Covid-19. A premiação reconheceu o trabalho da imprensa sergipana na produção e publicação de reportagens sobre o transporte coletivo da Grande Aracaju.

