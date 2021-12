Procon Aracaju disponibiliza pesquisa de preços de festas de Réveillon. Veja tabela completa

Para auxiliar os consumidores que pretendem passar o Réveillon em restaurantes e bares, o Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), que integra a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), disponibiliza uma nova pesquisa de preços.

O levantamento foi realizado na terça-feira, 21, com a verificação dos valores de pacotes comercializados por 18 estabelecimentos, localizados na capital sergipana. Na tabela, constam informações sobre valores de entradas individuais, de mesas e demais especificações sobre os serviços que compõem as ofertas.

Na maioria dos pacotes estão inclusos custos com alimentos, bebidas e shows musicais. Foi verificado, inclusive, que alguns estabelecimentos disponibilizarão espaço kids, transfer e queima de fogos.

O coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, ressalta que o órgão objetiva, com esse trabalho, monitorar o mercado e proporcionar uma referência de preços aos consumidores.

“É importante manter atenção às especificidades das ofertas, em cada pacote, com observação dos produtos e serviços que serão disponibilizados. Também orientamos que os consumidores possuam elementos comprobatórios, como ingressos, materiais publicizados, entre outros, para eventual registro de reclamação, caso haja descumprimento da oferta”, frisou.

A variação de preços constatada na pesquisa refere-se ao período em que foi realizada a coleta de dados, podendo haver alteração, inclusive por ocasião de descontos especiais e promoções, bem como em virtude da data da compra.

Para esclarecimento de dúvidas ou denúncias, o Procon Aracaju está disponível através do SAC 151 ou do número telefônico 3179-6040, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Também é possível encaminhar solicitações através do e-mail [email protected] Todas as pesquisas comparativas de preços, realizadas pelo órgão, estão disponíveis no site procon.aracaju.se.gov.br.

Confira a tabela completa.