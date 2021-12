Projetos desenvolvidos pelo RioMar Aracaju recebem o Selo ODS 2021

Por desenvolver projetos educativos que buscam chamar a atenção da população aracajuana para a necessidade da consciência social e ambiental, como o ‘Jogando Limpo com o Mangue’ e ‘Muda Mangue’, o RioMar Aracaju foi premiado com Selo Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS 2021.

O Selo é conferido às empresas comprometidas com o alcance das Metas da Agenda 2030, documento que visa orientar as nações em direção ao desenvolvimento sustentável. Implantada pela Organização das Nações Unidas – ONU -, com o objetivo de proteger o planeta e garantir dignidade às pessoas, a agenda reúne 17 OBS e 169 metas a serem atingidas até 2030, no âmbito dos direitos humanos e sustentabilidade, em suas dimensões social, econômica, ambiental e institucional.

A solenidade de entrega do Selo aconteceu na última quinta-feira (16), no auditório do Centro Universitário Maurício de Nassau – UniNassau – e foi recebido pela gerente de marketing do RioMar Aracaju, Danielle Sônego.

“Nossas atividades a área do socioambiental estão relacionadas ao ODS 11, que tem como meta tornar as cidades ambientes seguros e sustentáveis. Nesta área, há seis anos, o RioMar Aracaju abraçou a causa da preservação do manguezal e com isso conseguiu conscientizar a população para a necessidade de combater a degradação do ecossistema”, esclarece a gerente.

O Projeto Jogando Limpo com o Mangue nasceu em 2014, em uma iniciativa do Grupo JCPM, com a proposta de chamar a atenção da população para degradação do manguezal e a necessidade da preservação do ecossistema. Em junho de 2018, com o objetivo de suprir a carência na produção de mudas de mangue e promover o reflorestamento das áreas desmatadas do bioma, o empreendimento lançou o Viveiro Florestal RioMar, o primeiro criatório de mudas de mangue de Sergipe. Em 3 anos, mais de 2 mil mudas de mangue foram plantadas no entorno do RioMar.

“O compromisso com o futuro da nossa cidade e com a preservação do meio-ambiente reflete os valores da empresa na busca da conscientização sobre a importância do que se pode fazer pelo amanhã, hoje. O Selo ODS 2021 é o reconhecimento de que o trabalho está no caminho certo. Para nós do RioMar Aracaju estar entre os que seguem a Agenda 2030 é uma grande honra”, diz Danielle.

Da assessoria

Foto Rosalvo Nogueira