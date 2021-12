Riachuelo: vereadores realizam última sessão antes do recesso

Nesta terça-feira, 21, aconteceu a última Sessão Ordinária de 2021, antes do período de recesso parlamentar, que vai de 22 de dezembro a 1º de fevereiro. Na ocasião, os vereadores fizeram uma sessão harmoniosa com discursos de confraternização e com felicitações de boas festas para esse fim de ano. Todos usaram a tribuna e expuseram a gratidão que sentem em poder servir ao povo, exercendo um papel importante que é de legislar.

Na última pauta de votação do ano, os vereadores aprovaram, por unanimidade, o Requerimento n° 59/2021, que solicita ao Poder Executivo a criação de campanhas de combate à depressão, ansiedade e síndrome do pânico nas escolas públicas e privadas e nas unidades de saúde.

“Essa é uma matéria de grande importância, principalmente nos momentos atuais de pandemia que ainda estamos vivendo. É importante que o poder público fique atento quanto a este problema que está cada vez mais está inserido na sociedade”, disse o autor da propositura, Marcondes Hipólito (PDT).

Segundo Marcondes, no Município, a procura por atendimentos psicológicos é alta e requer atenção. “Gostaria que a gestão, juntamente com a secretarias de Saúde e de Educação se somassem ao nosso apelo, já que no próximo ano as unidades escolares vão voltar com as aulas letivas presenciais. É preciso que tenham uma atenção redobrada às crianças e adolescentes. Precisamos de campanhas massivas que mostrem que a saúde mental deve ser debatida como forma de ajuda”, pediu.

O presidente da Casa, Clécio Carlos (MDB), encerrou a sessão fazendo um balanço dos trabalhos legislativos em 2021 e se mostrou confiante com todo trabalho realizado durante esse ano. Segundo ele, os vereadores tiveram papel significativo no dia a dia dos riachuelenses, já que todos os projetos, indicações e requerimentos, foram baseados no desenvolvimento do Município. “Estamos encerrando mais um ano de trabalho em prol do nosso povo. Mas, quero deixar claro que tanto eu quanto os meus colegas, mesmo em recesso, estaremos servindo aos riachuelenses”, concluiu.

Texto e foto: Ascom CMR