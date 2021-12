Vem aí o voto camarão

Por Adiberto de Souza *

Pré-candidatos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro (PL) estão preocupados com o elevado índice de rejeição do eleitorado ao capitão de pijama. Hoje, mais de 60% dos brasileiros o querem vê-lo pelas costas. Temendo serem afetados eleitoralmente pela exagerada antipatia do dito cujo, alguns pré-candidatos já ensaiam defender o chamado voto camarão, que orienta o eleitor a votar no postulante local, dispensando o cabeça da chapa, no caso Bolsonaro. Embora não deixem ainda claro que vão abandonar o presidente à própria sorte, os defensores do voto camarão já dizem que as eleições de 2022 nos estados não devem ser polarizadas com a nacional. Este é o primeiro passo para lançar o capitão ao mar sem colete salva-vidas. Agindo assim, os pré-candidatos majoritários ligados ao presidente esperam que os eleitores não associem seus nomes ao do super desgastado Jair Bolsonaro. Crendeuspai!

Apoia Sérgio Moro

O senador Alessandro Vieira tenta levar o Cidadania a apoiar o presidenciável do Sergio Moro (Podemos). Segundo matéria do Portal UOL, a iniciativa do cidadanista põe em risco um plano de a legenda criar uma federação partidária com o PSDB. A pressão de Vieira decorre de uma aliança dele com o Podemos de Sergipe, que é presidido pela delegada Danielle Garcia. Diante do impasse, membros do Cidadania já avaliam convencer Alessandro a concorrer ao governo estadual, o que o deixaria livre para fazer alianças visando apoiar Sérgio Moro em Sergipe. Aguardemos, portanto!

Passaporte da vacina

Os servidores da Prefeitura de Aracaju terão que apresentar o passaporte da vacina em suas repartições. A determinação está no decreto assinado pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Caso o servidor se recuse, sem justificativa, a cumprir a medida, será afastado do trabalho e ter os dias descontados do seu salário. O Tribunal de Justiça de Sergipe já exige o comprovante vacinal desde outubro passado. Além de forçar os negacionistas a se imunizarem, a exigência da Prefeitura e do TJ impede que os servidores sejam infectados pela covid-19 em seus locais de trabalho. Legal!

Oficina do diabo

Línguas ferinas têm espalhado que o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), ainda não conseguiu desencarnar da administração municipal. Também pudera, o homem passou quase 30 anos ininterruptos ocupando cargos públicos. Foram cinco mandatos como vereador e outros dois como prefeito. Portanto, não deve ser fácil ficar agora sem fazer nada, batendo pernas rua acima, rua abaixo. Tomara que Valmir não comece a meter o bedelho nas ações da Prefeitura. Sempre é bom lembrar que cabeça vazia é oficina do diabo. Misericórdia!

JB em clima de festa

E quem deu as caras no Natal Iluminado de Aracaju foi o ex-governador Jackson Barreto (MDB). estava acompanhado pela sobrinha Paloma e o filhinho dela, Jackson Barreto Sobrinho. Pré-candidato a senador nas eleições de 2022, JB aproveitou para cumprimentar as pessoas que também foram apreciar a decoração instalada no centro da cidade. Claro que, diante do clima natalino, o ex-governador evitou tratar sobre política. Aff Maria!

Visibilidade lésbica

A Assembleia Legislativa de Sergipe acaba de aprovar o Projeto de Lei do deputado Iran Barbosa (PT) instituindo o Dia Estadual da Visibilidade Lésbica, a ser comemorado em 29 de agosto. Segundo o petista, as mulheres lésbicas são alvo de violência simbólica, verbal, psicológica, física e econômica na família, na rua, nos hospitais, na escola, no trabalho, entre outros espaços. Após a aprovação no Parlamento, o Projeto segue para sanção governamental. Supimpa!

Papo Reto de volta

E o governador Belivaldo Chagas (PSD) decidiu retomar a prestação de contas radiofônica batizada de “Papo Reto”. A primeira exibição acontece, às 12h45 de hoje, nas TV e rádios Aperipê AM e FM. Além das três emissoras oficiais, o programa também será retransmitido por outras rádios de Sergipe. Neste primeiro Papo Reto, Belivaldo fará um balanço das ações do governo agora em 2021 e anunciará algumas medidas a serem adotadas em 2022. Então, tá!

Candidatura negada

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) nega que tenha anunciado o desejo de concorrer ao Senado em 2022. A petista reafirma que a sua prioridade é a eleição de Lula da Silva (PT) para a Presidência da República. Segundo ela, a candidatura do “Barba” se sobrepõe aos debates estaduais em razão do atual cenário socioeconômico do Brasil: “No mais, trabalho com a perspectiva de ser pré-candidata a deputada federal”, concluiu Eliane. Marminino!

Pegando carona

O senador Rogério Carvalho (PT) pegou carona na manifestação dos professores estaduais pelo rateio dos recursos do Fundeb. O petista garante que está à disposição para defender o abono salarial para os educadores ainda em 2021. “Há recursos do Fundeb que devem ser usados para ajudar a categoria a superar as dificuldades”, frisou Carvalho. E para cutucar o governo do ex-aliado Belivaldo Chagas (PSD), Rogério convocou os professores a se mobilizarem pelo abono já. Home vôte!

Noite de autógrafos

O escritor e publicitário Carlos Cauê lança, nesta quarta-feira, o seu novo livro, “Sinfonia da Desesperança”. Será a partir das 18h, no Centro Cultural de Aracaju. O livro reúne um conjunto de 12 textos em formato de crônicas, escritos ao longo da pandemia do coronavírus. Nele, Cauê revela um apanhado sensível das variadas emoções, sentimentos, percepções, vivências e reflexões sobre a grave crise que se abateu sobre a humanidade nestes dois anos. Em formato de bolso, “Sinfonia da Desesperança” tem 116 páginas, com prefácio do jornalista Luciano Correia. Prestigie!

