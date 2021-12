Verão 2022 será de temperaturas elevadas e chuvas acima da média

Agricultura será beneficiada uma vez que o maior volume pluviométrico fará a recarga hídrica do solo favorecendo o plantio no ano que vem

Iniciado às 12h59 da terça-feira, 21, a estação Verão pelo segundo ano seguido terá a influência do fenômeno La Niña, que tem como principais características o resfriamento das águas do oceano Pacífico tropical. Época em que historicamente ocorrem pancadas de chuvas passageiras e localizadas em dias mais quentes e umidade alta, o verão de 2022 será de muito calor, porém, intercalado com chuvas, que em alguns casos poderão ser intensas e acompanhadas de ventos fortes e descargas elétricas.

De acordo com a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), nos próximos três meses, as temperaturas tendem a se elevar entre 1°C e 1,5° C de média em todo o estado, sendo que nos dias mais ensolarados, as máximas podem superar facilmente os 31°C, e, comparado ao verão anterior, haverão muito mais dias nublados com altas temperaturas e maior sensação térmica de tempo abafado.

Ainda segundo a CMT, atualmente o estado passa por um quadro de seca grave nos Territórios Agreste, Alto e Médio Sertão, cuja evolução vem sendo acompanhada mensalmente pela Sedurbs/Serhma com a parceria da Agência Nacional de Águas (ANA) através do Monitor de Secas, que monitora com cautela as quantidades de chuvas e as temperaturas, a fim de avaliar as situações e a partir daí sugerir aos órgãos responsáveis, meios de atenuá-la. Com o aumento das temperaturas na estação, as perdas de água por evapotranspiração também aumentam e isso pode agravar-se para uma situação ainda mais severa ao longo dos próximos meses.

Chuvas acima da média

Espera-se que a estação seja iniciada com tempo instável e possibilidade de chuvas já nas primeiras semanas, às quais serão similares às da primavera, sendo rápidas, irregulares, concentradas localmente, podendo ocorrer eventos extremos em todo o Estado, o que torna indispensável a precaução e o acompanhamento da previsão e monitoramento.

Há uma visão otimista para a agricultura que de certa forma será beneficiada, pois, uma vez ocorrendo em quantidade acima da média, as chuvas poderão favorecer a recarga hídrica do solo, e, quando chegar o período de plantio, os agricultores poderão encontrar seus terrenos com umidade boa para o início do plantio das culturas de sequeiro. Todavia, esses acontecimentos não são regras gerais para todo o Estado, podendo as quantidades pluviométricas variarem de região para região, sendo prudencial o acompanhamento de novas informações climáticas e meteorológicas ao longo de toda a estação.

A tarde do primeiro dia do verão tarde termina com precipitações leves nos Territórios Agreste Central, Centro Sul, Grande Aracaju, Leste, Médio Sertão e Sul Sergipano, e céu parcialmente nublado nos demais. A noite tende a ser de céu nublado ou parcialmente nublado ao longo de todo o Estado. As temperaturas no litoral variam em torno de 24,7°C e 30,1°C, e de 22°C à 32,5°C no interior.

Foto assessoria