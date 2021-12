Wanessa Camargo fala fala que quadro do ‘Domingão com Huck’ a fez se reaproximar

Wanessa Camargo não vivia um momento fácil na carreira quando recebeu o convite para participar do Show dos Famosos. A cantora falou ao Gshow que passava por algumas inseguranças e ficou receosa de fazer parte do quadro do Domingão com Huck. Porém, como a vida é feita de desafios, ela topou e, hoje, percebe que foi uma das melhores decisões que tomou.

“Foi uma das coisas mais incríveis que fiz por mim. Foi num momento que estava com muito medo de tudo, incerta e insegura. O Show dos Famosos me trouxe fé de novo em mim mesma, na minha capacidade de estudar, aprender e tentar algo novo. Me tirou das trevas”.

Finalista da competição, Wanessa contou que as transformações nos artistas que escolheu homenagear foram enriquecedoras para a vida profissional: “Eu queria muito chegar na final, mas não sabia que ia dar conta. Era um mundo desconhecido, nunca tinha experimentado cantar e interpretar um artista de uma forma mais parecida com o artista e não com o meu estilo. Foi um processo de descoberta muito importante e não consigo imaginar a minha vida sem ter feito o Show dos Famosos.”