Várias ações são realizadas no litoral sergipano

No verão, Sergipe recebe muitos turistas nas regiões litorâneas. Para garantir um fornecimento de energia com qualidade, a Energisa Sergipe tem intensificado a manutenção da rede elétrica nas regiões litorâneas e áreas com maior fluxo de pessoas. Ao todo, foram realizadas inspeções em mais de 120 quilômetros de redes nos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros e Itaporanga.

O objetivo do Plano Verão é preparar a rede elétrica para a temporada de verão, período em que ocorre o aumento de carga nas redes elétricas, principalmente, nas regiões turísticas. O plano envolve ações de manutenção preventiva e melhorias na rede elétrica. Para as inspeções, as equipes técnicas utilizam drones e equipamentos de termovisão para melhor diagnóstico da rede elétrica.

Segundo o gerente de Construção, Manutenção e Distribuição – DCMD da Energisa, Thyago Tanouss, mesmo com a incerteza da realização dos eventos, por conta da pandemia, o foco principal continua sendo as regiões onde tradicionalmente há uma maior concentração de pessoas no período de festividades, como Réveillon e Carnaval, e também em hotéis, pousadas, bares e restaurantes, que costumam receber mais turistas. Na capital, por exemplo, a área de maior atenção é a Orla da Atalaia.

“Durante todo o ano, executamos um plano de manutenção e de investimentos para fornecer energia com qualidade a nossos clientes. Também faz parte do plano verão, a logística diferenciada das equipes de campo e o reforço de especialistas no centro de operação integrado para o atendimento as regiões de maior movimentação neste período de verão”, afirma Thyago.

O plano já contemplou a execução de mais de 470 podas de árvores próximo à rede elétrica, mais de 4500 estruturas passaram pelo processo de lavagem, eliminando, principalmente, a poluição natural da maresia, além da execução de mais de 1500 serviços, incluindo substituição de conexões, isoladores e cruzetas.

Serviço

Em casos de acidentes envolvendo a rede elétrica, informe imediatamente à Energisa por meio dos canais de atendimento call center 0800 079 0196, WhatsApp (79) 8101- 0715 e ao Corpo de Bombeiros pelo 193.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas