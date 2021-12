Médico da Rede Primavera participa do VI Congresso Brasileiro de Hérnia, na Bahia

O médico cirurgião do Hospital Primavera, Paulo Vicente, foi um dos palestrantes do VI Congresso Brasileiro de Hérnia, que aconteceu de 2 a 4 de dezembro, na cidade de Salvador/BA. O evento realizado pela Sociedade Brasileira de Hérnias da Parede Abdominal, reuniu cerca de 400 cirurgiões, inclusive especialistas de renome mundial, que debateram temas como, tecnologias minimamente invasivas, técnicas cirúrgicas e tratamento de possíveis complicações, entre outros assuntos.

Com o apoio do CEP – Centro de Ensino e Pesquisa da Rede Primavera, Dr Paulo Vicente também apresentou 8 trabalhos, sendo 6 em forma de pôsteres, e dois em apresentação oral. “Os congressos são essenciais para a atualização científica dos profissionais que atuam nesta área. A medicina está em constante evolução e precisamos acompanhar os novos estudos e trocar experiências com médicos que realizam os mesmos tratamentos, aprimorando nosso conhecimento para oferecer o melhor ao paciente”, ressaltou Dr. Paulo.

Dados – As hérnias têm alta incidência na população, estima-se que 20% dos homens adultos vão apresentar a alteração na região da virilha em algum momento da vida e 8% dos adultos em geral vão apresentar hérnias umbilicais. Fora de época de pandemia são realizados cerca de 500 mil procedimentos ao ano para o reparo da doença, considerando as redes pública e privada.

Entre 2020 e 2021 foram realizados 119,3 mil procedimentos cirúrgicos nesta área, sendo 36,4 mil em caráter de urgência, considerando todos os tipos de hérnias abdominais. Em 2019 o número de cirurgias chegou a 387,3 mil, sendo 45 mil urgências, redução de 69% nos procedimentos.