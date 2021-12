Banese terá horário de atendimento ao público reduzido nesta sexta-feira, 24 de dezembro

Acompanhando o sistema nacional de compensação bancária, na véspera de Natal as agências do banco atenderão ao público das 9h às 11h. Dias 25 e 31 não haverá atendimento

Nesta sexta-feira (24), véspera de Natal, as agências bancárias abrirão para atendimento ao público em horário especial. Seguindo as orientações da Federação Nacional dos Bancos (Febraban), as agências do Banese, na capital e no interior do estado, funcionarão das 9h às 11h.

Após esse horário, os clientes poderão continuar realizando as transações desejadas nos canais de autoatendimento do banco, como o app para smartphones, Internet Banking e Caixas Eletrônicos.

Pagamentos e DOCs realizados das 13h até às 23h59 da sexta-feira (24) serão agendados para processamento no próximo dia útil, na segunda-feira (27).

Já no último dia do ano, na sexta-feira (31), não haverá atendimento ao público. Neste caso, mais uma vez, a orientação é realizar as transações financeiras através dos canais de autoatendimento.

Salário dos servidores

O governo do Estado anunciou, no dia 16 deste mês, a antecipação do pagamento da folha de dezembro do funcionalismo público para os dias 23 e 24. No primeiro dia receberão os servidores ativos das Empresas, Autarquias, Fundações, da Secretaria da Educação e da Secretaria da Saúde. No segundo dia será a vez dos servidores das demais secretarias, Inativos e Pensionistas.

O Banese informa, ainda, à população que a rede está preparada para atender, com segurança e comodidade, os servidores públicos estaduais que decidirem receber o salário de dezembro em suas agências. Os canais de autoatendimento também estarão prontos para suprir as necessidades dos usuários.

Cuidado com golpes

Final de ano é, tradicionalmente, um período em que há maior circulação de dinheiro na economia. Por isso, os cuidados com segurança devem ser redobrados. O cliente que estiver na agência utilizando o caixa eletrônico não deve aceitar ajuda de estranhos. Caso precise de orientação, deve procurar por um funcionário Banese devidamente identificado.

A área de segurança do banco orienta os clientes a nunca utilizarem dados pessoais como senha, a exemplo de datas de aniversário ou placa de veículo, tampouco números repetidos ou sequenciais (1111 ou 123456). As senhas também não devem ser anotadas em papel, celular ou computador.

Para se proteger de crimes em ambientes virtuais, nunca clique em links de promoções que sejam muito vantajosas ou que peçam sincronização, atualização, manutenção de token, aplicativo ou cadastro. Para compras na internet, utilize apenas o cartão virtual. Em caso de perda ou roubo/furto do celular é imprescindível comunicar, também, ao banco onde a vítima possui relacionamento.

Para ampliar a proteção dos dados no seu smartphone, habilite a função de rastreio do aparelho para que os dados possam ser apagados à distância; ative a função de bloqueio do chip da operadora com o PIN; tenha o código IMEI do aparelho anotado em casa e use-o em caso de roubo. Para saber qual é o código IMEI do seu telefone basta digitar no teclado *#06# e o número aparecerá na tela.

