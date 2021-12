BNB divulga resultado da seleção dos projetos com incentivos fiscais

O Banco do Nordeste divulgou a lista de projetos sociais e das áreas de saúde e esporte que receberão apoio financeiro com base na legislação de incentivos fiscais, no valor total de R$ 11,3 milhões. As iniciativas serão desenvolvidas ao longo de 2022 nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe e deverão beneficiar mais de 7,6 mil pessoas, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Os projetos são apoiados no âmbito do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA), Fundo dos Direitos do Idoso, da Lei de Incentivo ao Esporte, Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica-PRONON e Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência-PRONAS/PCD, recursos não reembolsáveis, oriundos do percentual de 1% do Imposto de Renda devido do Banco do Nordeste, relativo ao ano de 2021.

O certame contou com 182 projetos inscritos, os quais foram analisados por um colegiado composto por técnicos do Banco, seguindo a ponderação dos seguintes pontos: Maior número de beneficiários; Procedimentos para monitoramento e avaliação de resultados; Impacto social do projeto; Educação ambiental; Segurança alimentar e nutricional; Atividades de formação cidadã ou apoio pedagógico; Qualidade do projeto; e Maior nota recebida na avaliação.

No total, foram aprovados 35 projetos, sendo 18 (dezoito) do FIA (Fundo da Infância e Adolescência), 01 (um) dos Fundos dos Direitos do Idoso, 13 (treze) do Esporte (Lei de Incentivo ao Esporte), 2 (dois) do PRONAS e 1 (um) do PRONON.

Vale destacar que em 2021 estão sendo aplicados mais de 1/3 (um terço) de todo o volume aportado entre os anos de 2007 e 2020, quando o Banco do Nordeste destinou cerca de R$ 31,4 milhões a 354 projetos sociais, via recursos incentivados, com base no seu Imposto de Renda devido, sendo beneficiadas 90,4 mil pessoas, entre crianças, adolescentes, idosos, pacientes oncológicos e pessoas com deficiência.

Para mais informações, consultar a relação dos projetos classificados e classificáveis disponível no site do BNB, em que traz informações sobre os municípios de execução dos projetos, entidades beneficiárias, valores incentivados, número de beneficiários e nota do projeto.

Banco do Nordeste