Como lidar com a depressão no fim de ano? Psicólogo explica

Diante da alegria das festas de fim de ano que propõe confraternização e celebração, um assunto pouco falado, mas muito comum é a depressão entre o natal e o ano novo. A depressão clínica pode acontecer em qualquer momento do ano, mas o estresse, a ansiedade e o estado depressivo podem se intensificar nos meses de dezembro e janeiro. Em entrevista, Cícero Melo, psicólogo da Equilíbrio Clínica Dia em Aracaju, explica porque isso acontece.

“Na verdade, a depressão tem sido muito comum em todo o tempo, devido ao estilo de vida moderno, a pandemia e vários acontecimentos, porém as datas comemorativas como final de ano, requerem socialização, motivação e trazem memórias que podem ser ruins. As pessoas que tem essas dificuldades somadas com a predisposição da doença, acabam potencializando ou super dimensionando os problemas ao ponto de chegarem ao suicídio, essas datas são realmente críticas como comprovam as estatísticas”, alerta.

Para o depressivo as datas são mais complicadas porque ele não tem ânimo para nada. “As pessoas com esse problema tendem a se isolar e isso acaba favorecendo a doença, eles precisam de ajuda, incentivo e se possível que o parente ou amigo ‘obrigue’ o convívio para que o isolamento seja evitado. Os depressivos com um pouco mais de motivação devem se esforçar mesmo sem querer, para melhorar a socialização e trabalhar os pensamentos negativos. Sem contar que o tratamento deve ser continuado com o psiquiatra e o psicólogo para que sejam efetuados os cuidados mais eficazes”, finaliza.

Por: Rodrigo Alves. Foto: divulgação.