CONBASF retoma as atividades da Unidade de Transbordo no município de Propriá

O Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano (CONBASF) torna público que as atividades da Unidade de Transbordo de Propriá foram retomadas no início desta semana, e passa a receber os resíduos sólidos domiciliares dos municípios que já faziam parte do arranjo de Propriá, como também, os resíduos dos municípios que utilizavam a Unidade de Transbordo Provisório de Neópolis.

O engenheiro civil e responsável técnico do CONBASF, Gilvando Costa, afirmou que outros municípios já manifestaram interesse na assinatura do contrato para destinação adequada dos resíduos, para um aterro sanitário, entre eles, o município de Telha, que já deu início a destinação adequada dos resíduos domiciliares do município.

“Essa ação demonstra o comprometimento e a responsabilidade do CONBASF para com os municípios consorciados e o meio ambiente, atendendo desta forma, às orientações do Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público Estadual (MPSE), Ministério Público do Trabalho (MPTSE) e demais promotorias envolvidas, além dos órgãos fiscalizadores, objeto da audiência realizada no último dia 29 de novembro”, ressaltou Gilvando Costa.

O CONBASF informa que os municípios estão sendo notificados sobre a abertura da Unidade de Transbordo de Propriá, de forma gradativa, para que as gestões possam encerrar as atividades dos lixões. Após o isolamento das áreas degradadas pela atividade inadequada de depósito e descarte dos resíduos sólidos, o Consórcio realiza os estudos para a elaboração de projeto do Plano de Descontaminação e Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), um trabalho que já vem sendo realizado, também de forma gradativa, de acordo com a agenda e cronograma da equipe técnica do Consórcio.

Ascom/Conbasf