Conservadores lotam o Cacique Chá em confraternização

Inscrições esgotaram em menos de 48 horas

A noite desta última quarta-feira foi escolhida pelos apoiadores de Jair Bolsonaro em Sergipe para uma confraternização natalina. O dia 22 foi escolhido pela simbologia que remete ao novo número do partido do presidente da República.

O encontro, que teve as suas inscrições esgotadas em menos de 48 horas, aconteceu em um antigo reduto de pensadores da esquerda, o Restaurante Cacique Chá, situado na praça Olímpio Campos no Centro de Aracaju. Toda organização ficou por conta do agrupamento da Marcha da Família Cristã pela Liberdade, coordenado pelo publicitário Lúcio Flávio Rocha.

O evento foi dividido em dois momentos em ambientes diferentes: o das apresentações em auditório e o do jantar. No momento das apresentações, diversas personalidades nacionais deixaram os seus depoimentos aos bolsonaristas sergipanos. Falaram no evento o influenciador Gustavo Gayer, a jornalista Regina Vilela, o Deputado Federal General Girão, o advogado João Alberto, da OACB, as médicas dra Raíssa e dra Mayra Pinheiro e o ex-senador Magno Malta. Quem também fez um depoimento impactante aos conservadores sergipanos foi o Deputado Federal Daniel Silveira.

Dentre as lideranças e personalidades presentes estavam o Deputado Estadual Rodrigo Valadares, o ex-vereador e advogado criminalista Evaldo Campos, o ex-Prefeito de Propriá Luciano Nascimento, o ex-Deputado Federal Jorge Alberto, o ex-Deputado Estadual Pastor Antônio dos Santos, o ex-candidato a prefeitura de São Cristóvão Coronel Rocha. Além destes nomes políticos, também marcaram presença: o líder do Instituto Liberal de Sergipe, professor Leonardo Lisboa, os coordenadores da página Direita Sergipana, Flávio Rodrigues e Rodrigo Feijú, o professor universitário Rodorval Ramalho e um dos fundadores do Movimento Basta, Murilo Gomes.

“Hoje fizemos mais um marco na história política de Sergipe. Agrupamentos políticos de direita estavam reunidos em um mesmo ato com um propósito único de defender a reeleição do presidente Bolsonaro em 2022, sem vaidades, sem egos e sem interesses pessoais”, afirmou Lúcio Flávio Rocha, coordenador da Marcha da Família Cristã pela Liberdade. Lúcio Flávio também anunciou no evento que fará palanque para a reeleição do presidente da República em sua pré-candidatura a Deputado Estadual no próximo ano.

Ao final da confraternização, Rodrigo Valadares e Lúcio Flávio anunciaram a organização de um novo encontro conservador em Sergipe no mês de Fevereiro com a presença já confirmada do Vereador Nikolas Ferreira, de Minas Gerais.

