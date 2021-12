CPTRAN inicia reforço na fiscalização a partir da sexta-feira a operação “Natal Seguro”

A Companhia de Polícia de Trânsito (Cptran), órgão da Polícia Militar do Estado de Sergipe, preocupada com o trânsito no período de 24 a 27 de dezembro, época do natal, reforçará o policiamento de trânsito nos principais pontos estratégicos da capital, visando combater a criminalidade e coibir condutores de veículos a ocasionarem acidentes de trânsito.

Cerca de 30 policiais por dia e 10 viaturas estarão de prontidão diuturnamente atuando de forma ostensiva nos corredores de trânsito da capital, nas regiões litorâneas e nas saídas de Aracaju, que dão no mosqueiro, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e a rodovia Lauro Porto no Bugio que dá acesso as BRs 101 e 235. Além desses pontos, serão cobertas com o apoio da CPTran, as regiões comerciais da capital devido ao grande fluxo de compras e as regiões litorâneas por causa do grande movimento nessas regiões.

Nesse mesmo período ano passado houve 15 acidentes registrados com 15 vítimas lesionadas e nenhuma vítima fatal na capital, números que podem ser reduzidos este ano, a depender do comportamento do condutor.

A operação lei seca será bastante enfatizada em todas as blitz feitas pela CPTran, cabendo a cada cidadão a consciência de que se for dirigir, não beba. “O objetivo dessa operação é justamente coibir a criminalidade e principalmente os acidentes de trânsito na capital, afinal, o natal é uma festa para confraternizar e não lamentar os estragos que um acidente fatal faz na vida de famílias que perdem seus entes queridos”, afirma o Maj. Silveira, comandante da CPTran.

A CPTran também terá neste período, equipes de atendimento de acidentes com vítimas lesionadas ou fatais durante 24 horas, podendo ser acionadas através do 190, o Ciosp da SSP.

Fonte e foto CPTRAN