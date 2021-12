Dr. Samuel destaca lançamento da Frente Parlamentar Evangélica

Foi lançada na tarde da última quarta-feira, 23, na Assembleia Legislativa de Sergipe, a Frente Parlamentar Evangélica, com a finalidade de discutir a bandeira. O evento aconteceu na Sala das Comissões, reunindo parlamentares de Aracaju, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro, além de pastores de várias congregações.

De acordo com o deputado Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), a Frente Parlamentar já existe em nível federal. “É extremamente importante instituir essa frente no estado com o objetivo de defender os princípios bíblicos da palavra de Deus, em defesa da vida e da família”, informa Dr. Samuel.

O ex-deputado estadual, pastor Antônio dos Santos, acrescentou que a Frente Parlamentar Evangélica tem um papel singular e altamente importante em todos os parlamentos do Brasil. “Na verdade, essa frente funciona como estimuladora de proposituras que venham a ajudar e beneficiar as famílias como um todo e ao mesmo tempo funciona como um freio à implantação de leis e projetos que venham prejudicar a sociedade, não só os cristãos. Essa frente tem a função de monitorar e propor para que o parlamento produza coisas boas”, explica.

O coordenador da Frente Parlamentar Evangélica e vereador por Aracaju, Pastor Diego (PP), ressaltou que o propósito é defender os valores cristãos em todo o estado de Sergipe. “Ela tem o propósito de unir deputados estaduais, vereadores e estamos convidando deputados federais para que participem defendendo os valores cristãos na sociedade sergipana”, afirma.

Foto: Instagram Dr. Samuel

Por Aldaci de Souza