Empreendedorismo natalino em Aracaju: confeiteira comemora aumento nas vendas 

O período natalino abriu muitas oportunidades no setor alimentício em Aracaju, no mercado informal não foi diferente. A confeiteira e designer de platter Ionara Virgínia comemora o aumento de 60% nas vendas em relação ao ano passado. No natal ela trabalha com tábuas de frios e cardápio para ceia natalina.

A ideia surgiu a partir do momento que a empreendedora percebeu o vasto mercado composto pelas pessoas que trabalham o dia todo e não tem tempo para preparar algo. “Eu trabalho com tábuas em madeira rústica, platters e bombonieres de vidro e todo esse material fica com o cliente que pode ser utilizado em outra ocasião”, explica.

Apesar da pandemia, Ionara afirma que o ano foi positivo para as vendas. “Graças a Deus foi um ano muito produtivo e com muitos eventos, como mesa posta. Foi um ano bem difícil para todos, mas estou muito feliz em poder ter levado um pouco de sabor e sofisticação para a mesa de todos os meus clientes. Tudo feito com muito amor”, relata.

A empreendedora encoraja outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. “Mesmo com esse tempo tão difícil para todos sugiro que as pessoas não desistam dos seus projetos e acreditem em si. É possível sim iniciar um projeto na crise, pois é em meio à crise que surgem as grandes ideias e oportunidades”, finaliza.

Para quem deseja conhecer o trabalho é só entrar em contato através do (79) 98118-9768.

Fonte e fotos: Rodrigo Alves.