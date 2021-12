Frota reserva do transporte intermunicipal será disponibilizada a partir das primeiras horas da próxima sexta-feira, dia 24

Em razão da véspera e do feriado de Natal no dia 25, a Diretoria Estadual de Transportes, disponibiliza a partir das primeiras horas da sexta-feira, 24, até a segunda-feira, 27, a totalidade da frota reserva dos veículos que fazem o transporte público intermunicipal de passageiros.

De acordo com o diretor da Ditransp, Everton Menezes, a ação visa atender a demanda por conta do feriado. “Já é comum adotarmos essa prática nesse período, uma vez que o deslocamento de passageiros com destino às cidades do interior aumenta entre 50% e 75%. Em virtude deste fato, todas as empresas que operam no sistema disponibilizarão seus veículos reservas até a segunda-feira, 27, ocasião em que acontece o retorno dos usuários”, explica.

Everton Menezes acrescenta que os protocolos de segurança permanecem os mesmos. “Estima-se que entre amanhã e sábado, mais de 100 mil passageiros deixem a capital por meio do transporte intermunicipal, dessa forma, compete ao Governo do Estado assegurar comodidade aos usuários disponibilizando a totalidade da frota reserva. Todos os terminais rodoviários funcionarão normalmente, estaremos com 29 fiscais nos principais terminais do Estado e duas equipes volantes, ressaltando que o uso de máscaras para utilizar os veículos continua obrigatório”, frisa.

Na capital, os pontos de partida dos veículos que fazem linhas para as cidades do interior são dois:Terminal Rodoviário José Rollemberg Leite, situado na Avenida Tancredo Neves, uma das principais vias de entrada e saída de capital e o Terminal Rodoviário Governador Luiz Garcia, localizado no centro da cidade.

Fonte e foto assessoria