Luciano Bispo destina recursos para a ‘Quadrilha Século XX’

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, assinou Termo de Fomento junto a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) para destinação de Emendas Impositivas à Centro Social Século XX (Quadrilha Junina Século XX). A solenidade de assinatura ocorreu no auditório Fundação Aperipê.

De acordo com o presidente da Alese, o convênio é um compromisso do seu mandato com a Cultura Sergipana e com os grupos folclóricos tradicionais do Estado. “A Assembleia Legislativa tem as suas emendas e optei a ajudar a nossa Cultura, beneficiando com esse recurso à Século XX, quadrilha muito famosa. A Século XX é a mais antiga do Estado e a 4ª quadrilha mais antiga do Brasil. Todos nós gostamos muito de quadrilha junina, que sempre anima as nossas festas”, justificou Luciano Bispo.

A presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Conceição Vieira, enalteceu a iniciativa do presidente da Alese, que eleva o fortalecimento da cultura sergipana. “São várias áreas de atuação que devem ser atendidas e quando a gente ver os parlamentares, a exemplo de Luciano Bispo, dando prioridade às questões da cultura, a gente se alegra porque esse apoio atua diretamente com a vida do povo”, frisou.

Segundo Givaldo da Silva, presidente da quadrilha, revelou que recursos repassados por emendas de autoria do deputado Luciano Bispo irão sanar dívidas geradas pela manutenção da quadrilha e promover novas projeções. “Vamos melhorar a condição atual da quadrilha, e por em ordem a parte das costureiras, responsáveis pelos trajes e da logística, como organização de viagens”, contou. O valor da destinação é na ordem de R$ 10 mil.

Joel Reis, capitão da Polícia Militar de Sergipe, é integrante da Século XXI na função de marcador, salientou que há 57 anos vivência à Cultura, externa que manter a tradição de uma quadrilha é muito difícil. “Com a chegada da pandemia a situação financeira ficou ainda mais pesada. Então,com a ajuda desses recursos o sentimento é de uma enorme alegria”, comemorou.

Foto: Joel Luiz

por Stephanie Macêdo