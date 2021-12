Polícia Civil deflagra operação contra grupos criminosos em Umbaúba. Quatro morrem em troca de tiros com a polícia

Investigados possuem envolvimentos com tráfico de drogas, roubos, furtos e posse ou porte ilegal de arma de fogo. Até o momento, quatro homens entraram em confronto com policiais. Eles foram atingidos, socorridos, mas acabaram mortos.

Foi deflagrada, na manhã desta quinta-feira (23), a Operação Themis. A ação policial teve o objetivo de cumprir 16 mandados de busca e apreensão envolvendo nove investigados de integrar associações criminosas e que estão envolvidas com as práticas de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo. A operação foi deflagrada pela Delegacia de Umbaúba e conta com a participação de cerca de 160 policiais, entre civis e militares.

De acordo com o delegado Gustavo Mendes, o nome da operação remete à deusa grega Justiça. Conforme o delegado, a operação tem como objetivo aumentar a tranquilidade da população no âmbito da segurança pública. As investigações tiveram início há três meses e foram desencadeadas a partir das denúncias recebidas pela Polícia Civil.

“O objetivo é o de identificar e qualificar pessoas que constituíam organização criminosa de tráfico de drogas e de posse ou porte ilegad de arma de fogo. A investigação teve início a partir de disques-denúncias recebidos de julho até dezembro. Foi feito um filtro e identificou-se que se tratava das mesmas pessoas”, ressaltou.

A operação conta com o apoio das delegacias de Estância, Lagarto, Riachão do Dantas, Cristinápolis, Propriá, Siriri, Poço Verde; assim como da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães) e Companhia Independente de Operações em Área de Caatinga (Ciopac).

A operação está em andamento e detalhes com o resultado final da operação serão dados durante a manhã desta quinta-feira.

Informações e foto SSP