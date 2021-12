PC recupera veículo roubado de motorista de aplicativo em Aracaju

Policias civis da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) recuperaram nesta quinta-feira (23) um veículo da marca Nissan, modelo Versa, de cor prata, em Aracaju. O automóvel havia sido roubado de um motorista de aplicativo, na madrugada da última terça-feira (21), no bairro 18 do Forte, zona Norte da capital sergipana.

Depois de localizado, o carro foi encaminhado à unidade da DRFV, onde será submetido à perícia e posteriormente devolvido à vítima. “Quanto aos autores do crime, estes estão sendo devidamente identificados e as diligências continuarão no sentido de localizá-los e prendê-los”, disse a delegada Aliete Melo.

A Polícia Civil destaca que, nesse caso, a colaboração por meio do Disque-Denúncia (181) foi decisiva, pois forneceu informações a respeito da localização do veículo. Denúncias do tipo podem ser realizadas pelo telefone ou pelo aplicativo Disque-Denúncia SE. O sigilo é garantido.