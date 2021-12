PL Sergipe promove encontro para debater a participação da mulher na política

O Diretório do Partido Liberal – PL em Sergipe realizou, na quarta-feira (22), em Itabaiana, o Encontro Estadual do PL Mulher. O evento discutiu a importância das mulheres ocuparem mais espaços na política, inclusive com palestra voltada ao empoderamento da mulher. O PL tem o compromisso de prepará-las para enfrentar os desafios do período eleitoral e fazer parte do projeto do partido para o próximo pleito no estado.

Participaram do encontro a Secretária do PL Mulher Estadual, Edilene Barros; a prefeita de Nossa Senhora Aparecida, Jeane Barreto; a vice-prefeita de Santa Luzia Itanhy, Josefa dos Santos; a vereadora por Moita Bonita, Leda Costa; prefeito de Itabaiana, Adailton Souza; a jornalista Isabel Ferreira, palestrante e Mentora de mulheres; além de outras autoridades e mulheres da região.

“É muito importante a participação das mulheres na política e precisamos ocupar mais espaços. Percebemos que nos espaços de poder e decisão a mulher ainda participa timidamente, mesmo ela sendo a maioria do eleitorado. Portanto, esse evento promovido pelo PL é de extrema importância para que a gente desperte que somos a maioria e precisamos pensar em ter políticas públicas voltada para as mulheres feita por mulheres, porque são elas que entendem de suas necessidades. Que essa iniciativa do PL sirva de exemplo para os demais”, ressaltou Edilene Barros.

A prefeita de Nossa Senhora Aparecida, Jeane Barreto, destacou o crescimento da participação das mulheres em diversas áreas. “Inclusive na política. Fico feliz em contribuir com isso em Aparecida, onde dos nove vereadores, quatro são mulheres. Antes tínhamos apenas duas, no máximo uma. E que bom que o PL, que é praticamente o partido onde iniciei, esteja promovendo esse evento para incentivar a participação das mulheres na política”, salientou.

Fonte e foto assessoria