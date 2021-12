Polícia Civil prende suspeitos de matar um casal e um  cachorro em Itaporanga D’Ajuda

Policiais civis de Itaporanga D’Ajuda deram cumprimento aos mandados de prisão temporária de Darlisson Kelvem da Fonseca Santos e de Jack Douglas Santos. Eles são investigados por homicídio. As prisões ocorreram nessa quarta-feira (22), nas cidades de Nossa Senhora do Socorro e Aracaju. A ação policial contou com o apoio da 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM) e da Divisão de Inteligência (Dipol).

De acordo com as investigações, em 21 de abril deste ano, à noite, indivíduos invadiram a residência do casal Márcio José Santos de Santana e Cristiane Gomes dos Santos, localizada na praia da Caueira, em Itaporanga D’Ajuda. O crime foi praticado com o uso de arma de fogo.

Depois de assassinarem o casal, os suspeitos se dirigiram ao quarto onde um dos filhos do casal se encontrava escondido e, demonstrando bastante crueldade, um desses criminosos encostou a arma de fogo em sua perna e disparou. Os autores do crime ainda mataram um dos cachorros das vítimas que correu na direção deles.

Logo após as mortes, a Delegacia de Polícia Civil de Itaporanga D´Ajuda iniciou uma investigação e após diversas diligências obteve provas das participações de Darlisson e Jack Douglas.

O possível motivo do crime são desavenças decorrentes de uma transação envolvendo um terreno no povoado Caueira. Darlisson, que tem uma casa de veraneio na localidade, havia adquirido à vítima Márcio esse terreno e não estava lhe pagando. As investigações prosseguem com a finalidade de identificar outros envolvidos no crime.

Fonte e foto SSP