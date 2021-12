Prefeitura antecipa adicional de férias para professores e outros profissionais de ensino em Simão Dias

A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, pagou nesta quinta-feira, 23 de dezembro, de forma antecipada, o adicional de férias de professores e demais profissionais de Educação referente a 2022.

O benefício foi liberado no mesmo dia em que a gestão realizou o pagamento de salários de todo o funcionalismo público referente ao mês de dezembro de 2021.

É bom frisar que os resultados positivos no tocante ao pagamento em dia dos vencimentos dos servidores públicos é fruto do trabalho sério desenvolvido pela administração Nossa Força, Nossa Gente.

Ao longo de 2021, a prefeitura pagou a todos os servidores dentro do mês trabalhado, além de efetivar o retroativo e a atualização do Piso Salarial dos Professores e as férias da categoria.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias