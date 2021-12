Prefeitura de Laranjeiras distribui cestas, frangos e presentes para a população

Agora em dezembro, a Prefeitura de Laranjeiras está resgatando as tradicionais celebrações natalinas na praça. Festas que eram vividas pelas famílias, com parque de diversão, apresentações artísticas e culturais passaram a fazer parte da rotina dos moradores. Neste sábado e domingo, 25 e 26, acontece o último dia de programação, a partir das 19h, com shows de Selma a Estrela do Forrocha, Júnior do Cavaco e Banda The Five.

No domingo, a programação do Natal Encantado terá início às 15h30, com os shows de Morcegos do Samba, John Lobão e Manuh Araújo. Além da programação festiva, nesta quarta e quinta-feira, 22 e 23, a gestão municipal promoveu um Natal mais do que especial para cerca de quatro mil famílias, com a distribuição de cestas de alimentos, frangos para a ceia e brinquedos para a criançada.

A felicidade estava estampada no rosto de cada pessoa beneficiada, a exemplo de Rose Santana dos Santos. “Esse ano tivemos um presente maravilhoso. Só mesmo o prefeito Juca para nos proporcionar esse natal mais do que especial. Por isso é que eu digo: Laranjeiras está diferente e em 2022 teremos muito mais. É trabalho dia e noite”, disse a moradora do complexo habitacional Manoel do Prado Franco.

O prefeito José de Araújo Leite Neto (Juca) destacou o resgate dos “velhos natais”. “Além de resgatar o Natal de tradição, estamos dando oportunidade aos comerciantes e vendedores ambulantes locais, que estão faturando uma renda extra neste período. Os últimos três fins de semana em Laranjeiras foram de muita diversão e alegria, principalmente para a criançada, que pôde experimentar um pouquinho dos momentos vividos, por nós, laranjeirenses, em décadas passadas”, disse o prefeito Juca.

Midiando Comunicação/ASCOM PML.