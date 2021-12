Prefeitura de Santa Rosa de Lima realiza Natal Solidário

Buscando contribuir para as comemorações de final de ano das famílias em vulnerabilidade social, a Prefeitura de Santa Rosa de Lima, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho realizou nesta quarta-feira, 22, o Natal Solidário na cidade. A ação foi realizada no Centro de Eventos Janoca Barreto, com uma programação especial: apresentação de coral dos idosos e das crianças e a entrega de cestas básicas.

Ao todo foram distribuídas 900 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas em programas da Secretaria de Assistência Social. A secretária de Assistência Social e Trabalho, Madja Lima fez questão de agradecer ao amigo da terra e ex-governador Jackson Barreto. “Aproveito a oportunidade para agradecer a Jackson Barreto pela doação de 500 cestas básicas para a população de Santa Rosa”.

O prefeito de Santa Rosa de Lima, Júnior Macarrão, falou da importância e alegria em poder proporcionar um Natal sem fome para diversas famílias do município. “É uma iniciativa muito especial, porque fecha com chave de ouro as ações sociais que realizamos ao longo deste ano em Santa Rosa de Lima, ela proporciona mais dignidade para as famílias carentes, nesse período tão significativo que é o natal”, pontuou o prefeito.

TDantas Comunicação