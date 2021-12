Rodrigo Valadares faz fiscalização no Hospital da Criança em Aracaju

Após imagens de um vídeo onde mostram o alagamento no novo Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza circularem nas redes sociais, o deputado estadual, Rodrigo Valadares, cobrou esclarecimentos e foi até o local verificar a situação.

Na fiscalização que ocorreu na manhã desta quarta-feira, 23, o parlamentar constatou, através de esclarecimentos da superintendente do hospital, Catharina Corrêa, que a problemática não foi por questão estrutural e sim uma questão pontual, ao qual, a equipe de manutenção de ar-condicionado acabou deixando resíduos que impediram a passagem da água pela calha.

“O fato aconteceu por conta da manutenção de um aparelho de ar-condicionado. Foi deixado uma sacola que envolvia uma condensadora que estava sendo substituída naquele dia. Com as chuvas, acabou entupindo uma das calhas de escoamento da água, resultando no problema”, disse ela.

A superintendente explicou ainda que, em apenas 1 hora, o problema já havia sido solucionado, não havendo interrupções no atendimento. “De imediato a empresa e a equipe de manutenção da Secretaria do Estado foram acionadas e em 1 hora após o ocorrido o fato já estava solucionado”, pontuou.

Finalizando, após verificar que não existe de fato aparência nenhuma de infiltração ou de qualquer problema estrutural no hospital, o parlamentar agradeceu a boa receptividade de Catharina e se colocou à disposição da população para outras fiscalizações. “Agradeço a toda recepção que tivemos e todo o esclarecimento da Dr. Catharina. A gente faz oposição, mostra o erro, a solução e o que realmente aconteceu. Contem sempre com o nosso trabalho”.

Foto assessoria

Por Luísa Passos