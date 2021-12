Santana do São Francisco anuncia maior aumento salarial da sua história

Durante a realização da confraternização dos servidores da Prefeitura Municipal de Santana do São Francisco, o prefeito Ricardo Roriz (PSD) anunciou um reajuste salarial para os trabalhadores do serviço público de 12,7% no salário-base. O valor é o maior já registrado na história do jovem município do Baixo São Francisco.

A conquista foi comemorada pelos funcionários públicos em meio a uma grande confraternização, que ainda contou com o sorteio de 70 brindes, entre eles uma motocicleta 0 km, um fogão e uma bicicleta.

Os servidores, que antes recebiam R$ 980,00 (Valor abaixo do salário-mínimo) foram contemplados com um aumento de R$ 120,00. Desta forma, o novo salário-base do quadro geral será de R$ 1.100,00.

Responsável pelo anúncio, o prefeito Ricardo Roriz ressaltou a importância de valorizar os trabalhadores depois de um ano de muito trabalho.

“Inauguramos 17 obras somente neste ano. Foi um período muito intenso e que pude contar com a determinação e garra de cada um destes servidores no processo. Se hoje Santana é uma referência em todo o Estado de Sergipe, devo muito ao suor destes guerreiros. Nada mais justo que finalizarmos o ano concedendo um reajuste dessa magnitude”, pontuou o prefeito.

Daniel Rezende / Innuve Comunicação